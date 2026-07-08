الكوني: استمرار التنسيق الدولي لدعم استقرار ليبيا

بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني مع نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود الرامية إلى دفع العملية السياسية نحو حل وطني شامل.

وذكر المجلس الرئاسي الليبي أن اللقاء عُقد اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026 في ديوان القصور الرئاسية، وتناول سبل دعم المسار السياسي وتعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية بما يخدم استقرار البلاد.

وناقش الكوني وخوري آليات دعم توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لحماية سيادة الدولة الليبية والحفاظ على وحدتها.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون وتنسيق الجهود لدعم خطوات ترسيخ الاستقرار، وتعزيز العملية السياسية بما ينسجم مع تطلعات الشعب الليبي ويحافظ على سيادة ليبيا.

ويأتي اللقاء ضمن التحركات السياسية المستمرة بين المسؤولين الليبيين والبعثة الأممية في ليبيا لبحث سبل تجاوز التحديات السياسية ودعم مسار يؤدي إلى حل شامل ومستدام.