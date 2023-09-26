«الكوني» «الدبيبة» و«اعبيد».. يبحثون تداعيات كارثة درنة، وأوضاع مرزق، وتنمية الجنوب

بحث النائب بالمجلس الرئاسي “موسى الكوني” أمس الاثنين، في اجتماعه بطرابلس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ونائب رئيس المجلس الأعلى للدولة “مسعود اعبيد” تداعيات كارثة الفيضانات في درنة، وتدنّي الخدمات في مرزق، وتنمية الجنوب.

وفقا لما أورده “المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي” استعرض رئيس الحكومة مقترحات إعادة بناء درنة والمناطق المتضررة، وآليات دعم الأهالي لعودة الحياة فيها، والخطوات المتخذة للاهتمام بالأسر النازحة.

كما تطرق الاجتماع إلى الوضع في مدينة مرزق، والتأكيد على ضرورة إعادة الخدمات فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين السكان النازحين من العودة لإعمارها.

وتطرق المجتمعون إلى مناطق الجنوب، التي تعاني من تدني الخدمات في عديد المجالات، والعمل على تذليلها.

وشدّدا “الكوني” و”اعبيد” على ضرورة استئناف المشاريع الحيوية المتوقفة في الجنوب، وإقامة مشاريع تنموية فيه من أجل خلق تنمية مكانيّة تضمن استقراره، لينال حقه من ثروة البلاد إسوة بالمناطق الأخرى.

وأكّد المجتمعون على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والدوليّة لمساعدة المتضرّرين من الفيضانات في درنة، وتسوية أوضاع الخدمات في مرزق، وتنمية الجنوب.