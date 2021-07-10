الكوني: الرئاسي قد يضطر لإصدار قاعدة دستورية للانتخابات إذا استمر الخلاف

قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، إنه بوسع المجلس الرئاسي أن يصدر مرسوما رئاسيا بقوة القانون ينشر في الجريدة الرسمية لاعتماد قاعدة دستورية بالتشاور مع جهات عدة تُشكل الإطار القانوني للانتخابات المقبلة بليبيا في ديسمبر القادم.

وفي مقابلة خلال برنامج “بلا قيود” عبر شبكة “بي بي سي” تُبث غداً الأحد، أوضح الكوني أنه طرح هذه الفكرة على المحكمة العليا ومجلس القضاء وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غير أنه اعتبر أن هذه الفكرة ستكون خيارا أخيرا بسبب خشيته من أن يتسبب ذلك في مزيد من الفرقة بين الليبيين.

وبحسب ما نقلت الشبكة، فإن الكوني يُشير في هذا البرنامج بإصبع الاتهام لكل أطراف العملية السياسية في ليبيا بعرقلة الوصول إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية.

ونقلت “بي بي سي” عن الكوني أنه يرى، أنّ المشكلة الليبية تعد أمراً خارجياً أكثر من كونها قضية داخلية، كما أنه اعتبر توحيد المصرف المركزي حدثا مهما، وتحدث عن الأسباب التي تعيق توحيد الجيش في ليبيا، وما يعوّق اختيار وزيرٍ للدفاع.