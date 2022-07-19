الكوني: «القذافي» لازال يحكم ليبيا من قبره!

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، إن معمر القدافي لا يزال يحكم ليبيا من داخل قبره.

جاء ذلك في معرض إجابته على سؤال أحد المشاركين في الندوة التي نظمتها لجنة الشؤون العامة الليبية LPAC بالتعاون مع المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والمنتدى الثقافي العربي البريطاني في العاصمة البريطانية لندن.

وأضاف الكوني: “سيف الإسلام الذي أعرفه جيدا من الأفضل له عدم الخروج والتحدث للإعلام حتى لا يفقد باقي مناصريه بسبب ما يحمله من حقد وكراهية للذين أسقطوا نظام والده”.