الكوني: المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود جميع الليبيين

بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، الأحد 12 يوليو 2026، مع عدد من أعيان ومشايخ مدينة الزاوية الكبرى، آخر التطورات السياسية والوطنية في ليبيا، إلى جانب التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وحماية مؤسساتها السيادية.

وجاء اللقاء، الذي عُقد في ديوان القصور الرئاسية، لبحث الأوضاع الراهنة على مختلف المستويات، حيث أكد الحاضرون دعمهم للمواقف الوطنية التي يتبناها عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، والهادفة إلى حماية البلاد من الانقسامات والتحديات التي تهدد وحدتها.

وشدد أعيان ومشايخ الزاوية الكبرى على أن أي انقسام يطال المؤسسات السيادية في ليبيا ستكون له تداعيات خطيرة على وحدة الدولة واستقرارها، مؤكدين دعمهم للمبادرات الوطنية التي تسعى إلى جمع الليبيين وترسيخ وحدة البلاد.

من جانبه، ثمّن عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني المواقف الوطنية التي عبّر عنها أعيان ومشايخ الزاوية الكبرى، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جهود جميع الليبيين والعمل بروح واحدة لمواجهة محاولات تعميق الانقسام.

وأضاف الكوني أن توحيد المواقف الوطنية وجمع الأطراف السياسية يمثلان خطوة أساسية للوصول إلى الاستقرار وتحقيق تطلعات الليبيين نحو مستقبل أكثر أمنًا.

هذا ويشهد المشهد السياسي الليبي جهودًا متواصلة لدعم مسارات التوافق الوطني والحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة، في ظل تحديات سياسية وأمنية ترتبط بملف توحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام.