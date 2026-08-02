الكوني: تسريع تنفيذ مشاريع الجنوب واستكمالها وفق الخطط

بحث عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني مع اللجنة الفنية لمتابعة تنمية وتطوير الجنوب ملفات التنمية والخدمات، إلى جانب فرص الاستثمار في المنطقة الجنوبية، كما ناقش سير تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وذلك خلال اجتماعٍ عُقد، الأحد، في ديوان القصور الرئاسية، وفق ما أعلنه عضو المجلس الرئاسي الليبي.

وتناول الاجتماع مستجدات مشاريع البنية التحتية والخدمات، مع استعراض نسب الإنجاز وأبرز التحديات التي تواجه تنفيذها، إلى جانب التأكيد على ضرورة تسريع إنجاز المشاريع واستكمالها وفق الخطط المعتمدة.

وشدد المجتمعون على أهمية متابعة فرص الاستثمار والمشاريع التنموية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ودعم التنمية المستدامة في المنطقة الجنوبية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة المجلس الرئاسي الليبي لملفات التنمية والخدمات في جنوب البلاد، مع التركيز على تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتحسين الخدمات، ودعم فرص الاستثمار لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة، بحسب عضو المجلس الرئاسي الليبي.