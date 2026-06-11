الكوني: توحيد الجهود ضرورة للدفاع عن «حقوق الجنوب»

بحث عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، الخميس 11 يونيو 2026، مع عدد من ممثلي مجلسي النواب والدولة عن مناطق ومكونات الجنوب الليبي، الأوضاع العامة في المنطقة والتحديات التي تواجه السكان، إلى جانب تأثيرها على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء، الذي عُقد في القصور الرئاسية، جملة من الملفات الخدمية والتنموية، في مقدمتها النقص الحاد في إمدادات المحروقات وغاز الطهي، وما يترتب على ذلك من ارتفاع في الأسعار داخل السوق الموازية وزيادة الأعباء المعيشية على السكان.

كما استعرض المشاركون أبرز الصعوبات التي تعاني منها مناطق الجنوب الليبي في قطاعات متعددة، مؤكدين الحاجة إلى معالجات عاجلة وحلول مستدامة تضمن تحسين الخدمات وتخفيف الضغط عن المواطنين.

وأكد عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني خلال اللقاء ضرورة توحيد الجهود بين ممثلي الجنوب في المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة، للدفاع عن الحقوق المشروعة لمناطق الجنوب، باعتبارها جزءاً أساسياً من ليبيا وعمقاً استراتيجياً مهماً يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بفضل ما يزخر به من موارد وإمكانات.

وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية تبني رؤية تنموية شاملة ومتكاملة تستهدف تحقيق تنمية مكانية عادلة في الجنوب الليبي، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، ومعالجة الفجوات التنموية، بما يعزز الاستقرار ويرفع مستوى معيشة المواطنين.