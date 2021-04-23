الكوني: سيكون لمصراتة الدور الفاعل لإتمام استحقاق المصالحة الوطنية

قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، إن مدينة مصراته سيكون لها دور فاعل لإتمام استحقاق المصالحة الوطنية.

وأضاف الكوني في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “وفق حضورها الفاعل عبر تاريخ ليبيا، سيكون لمدينة مصراتة اليوم، الدور الأهم لإتمام إستحقاق المصالحة الوطنية الأساس المُمهد لموعد ليبيا التاريخي مع انتخابات 24 ديسمبر”.

وفق حضورها الفاعل عبر تاريخ #ليبيا، سيكون لمدينة #مصراته اليوم، الدور الأهم لإتمام إستحقاق #المصالحة_الوطنية/ الأساس المُمهد لموعد #ليبيا التاريخي مع إنتخابات #٢٤_ديسمبر. شددنا(الرئاسي/ورئاسة الحكومة)، لأعيان المدينة على ذلك، خلال اللقاء الرمضاني/الإحتفالي الذي إستقبلونا به. pic.twitter.com/9egoqnumNc — موسى الكوني Al Kouni (@Moussa_kouni) April 23, 2021

والتقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، وعضوي المجلس عبدالله اللافي، وموسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أمس الخميس، بالمجلس البلدي مصراتة، وحكماء وأعيان المدينة.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد بحث اللقاء عدد من القضايا المهمة.

وناقش رئيس المجلس خلال زيارته إلى مدينة مصراتة، ملفات عودة المهجّرين والنازحين وملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، إضافة إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021م، وذلك بحضور عدد من القيادات العسكرية والمدنية.

من جانبه قال عضو المجلس عبد الله اللافي في تصريح له: “سنواصل التنسيق والعمل مع مختلف الأطراف، حتى نصل إلى ما نصبوا إليه من استقرار وسلام، يعم كافة أرجاء البلاد”.