الكوني: غربة مرة داهمتني بسبب انصراف قمة الدول الإسلامية عن غزة  

استغرب عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، عدم اهتمام قمة المؤتمر الإسلامي في العاصمة الغامبية “بانغول” بالوضع في قطاع غزة.

وقال الكوني عبر حسابه بمنصة “إكس”، اليوم الأحد، إن القمة “كان يفترض أن تكون استثنائية، وتُخصص لغزة”، ذلك القطاع الفلسطيني الذي يتعرض لحملة إبادة على يد الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب الكوني كان لقمة إسلامية تُعقد وغزة تُباد، أن تكون استثنائية.. قمة لغزة.. تلك البقعة التي تواجه اجتياح عدو جائر.

وقال الكوني :” غُربة مُرة داهمتني أمام انصراف الحدث عن ذلك”.

وأشار إلى إلقائه كلمة ارتجالية، ندد فيها بـ” هذا الخذلان”، متسائلا: “كيف يُعقل أن ينتفض شباب جامعات العالم لنجدة غزة وتصمت الأمة؟! كيف لا يكون الضغط لوقف العدوان هدفنا”؟