الكوني: لا بديل عن الانتخابات لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، بأن الانتخابات مشروع لا بديل عنه لضمان تحقيق الاستقرار في ليبيا رغم التحديات التي تواجهها.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الاثنين، في مؤتمر “الانتخابات الليبية تحديات الواقع واستشراق المستقبل” الذي ينظمه المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ونائبه الأول مسعود اعبيد، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، ونخبة من أساتذة القانون والسياسة والاقتصاد في الجامعات الليبية.

وأضاف الكوني أن الانتخابات التي يتطلع لها الليبيون طال أمدها بسبب صراع البقاء في السلطة بين الأجسام السياسية.

وأعرب النائب بالمجلس الرئاسي عن ثقته في خروج المؤتمر الذي يضم نخبة من المفكريين والسياسيين، بنتائج تساهم في تمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي من خلال الأوراق البحثية ذات القيمة العلمية العالية.