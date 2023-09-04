الكوني: ما تقوم به مصلحة الآثار مهمّ جداً

التقى النائب بالمجلس الرئاسي “موسى الكوني” اليوم الاثنين، رئيس مصلحة الآثار، في طرابلس، للبحث عن سبل تعزيز التعاون بين الطرفين.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، فقد استعرض رئيس مصلحة الآثار طبيعة عمل المصلحة، والمشاكل والصعوبات التي تواجهها، مشيراً إلى مشاريع التعاون مع الجهات المختصة في الداخل والخارج لرفع كفاءة الباحثين الأثريين.

وأكد الكوني أهمية العمل الذي تقوم به مصلحة الآثار، وضرورة الاهتمام بها، ومنحها الإمكانيات التي تؤهلها للحفاظ على التراث الليبي.

وشدّد الكوني على أهمية تطوير المتاحف الليبية لتضاهي المتاحف العالمية، ومساهمتها في تنشيط السياحة الثقافية.