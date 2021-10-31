الكوني: ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها

أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، التزامهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد.

الكوني وخلال لقاء جمعه مع المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا ذكر أن إجراء الانتخابات في موعدها هو تنفيذ لمخرجات ملتقى الحوار السياسي، وتحقيق مبدأ التداول السلمي على السلطة، وتسليم دفة قيادة البلاد لرئيس منتخب يجمع عليه الشعب الليبي، من خلال صناديق الانتخابات.

من جانبه أوضح المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا أن الأمم المتحدة تواصل دعمها للعملية السياسية في ليبيا والوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم،

وأكّد زينينغا دعمه لخطوات المجلس الرئاسي في اتجاه تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.