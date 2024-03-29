«الكوني» و«اللافي» يتفقدان منفذ رأس إجدير

تفقد النائبان بالمجلس الرئاسي بصفتهما القائد الأعلى للجيش الليبي موسى الكوني وعبد الله اللافي، اليوم الجمعة، مجموعة عمليات بسط الأمن ودعم الأجهزة الامنية، بمنفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس.



ورافق النائبان في الزيارة، رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن أول محمد الحداد، وعدد من القيادات العسكرية، وكان في استقبالهم رئيس الغرفة العميد الصادق فرحات، ووكيل وزارة المواصلات وسام الإدريسي، والضباط وضباط الصف المكلفين ببسط الأمن في المنفذ.

وعقد الكوني واللافي اجتماعاً مع آمر الغرفة، والضباط المكلفين بالوحدات العسكرية في المنفذ، الذين استعرضوا الخطوات المتخذة لتأمين المنفذ، تمهيداً لاستئناف العمل به خلال الأيام القادمة.

وأشاد النائبان بالانضباطية والحرص اللذان التمساه في مجموعة عمليات بسط الأمن، ودعم الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المنفذ، مؤكدين دعمهم للجهود المبذولة، لتمكين الجهات المختصة، من أداء المهام الموكلة لها.

القائد الأعلى للجيش الليبي يتفقد منفذ رأس اجدير ويلتقي مجموعة عمليات بسط الأمن ودعم الأجهزة الأمنية. رأس اجدير|29 مارس… تم النشر بواسطة ‏المجلس الرئاسي الليبي‏ في الجمعة، ٢٩ مارس ٢٠٢٤