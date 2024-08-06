الكوني واللافي يستقبلان المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا

استقبل النائبان بالمجلس الرئاسي، السيد موسى الكوني، والسيد عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا، “ريتشارد نورلاند”، لبحث مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد النائبان خلال الاجتماع على أهمية تظافر الجهود المحلية، والدولية المعنية بالشأن الليبي، لإعداد مشروع سياسي فاعل يعالج حالة الانسداد السياسي، ويدفع بإتجاه حل العملية السياسية، ويمهد الطريق لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

من جهته أشاد المبعوث الأمريكي، بجهود المجلس الرئاسي، الرامية إلى جمع كل الفرقاء السياسيين، وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف، لا سيما ملف المصالحة الوطنية الذي وصل إلى مراحل متقدمة.

كما أكد المبعوث علي دعم الولايات المتحدة الامريكية الكامل لإنجاح هذا الملف، من أجل إعادة الاستقرار والسلام الدائم للبلاد.

و تابع الاجتماع الأوضاع في المنطقة الجنوبية الخدمية منها والأمنية، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي .