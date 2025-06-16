الكوني واللافي يستقبلان فريق المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم

استقبل النائبان بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، صباح اليوم فريق المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة دانييلا كروسلاك.

وقدمت كروسلاك إحاطة شاملة حول تقييم أداء البعثة خلال السنوات الماضية، مؤكدة أهمية الاستماع إلى رؤية المجلس الرئاسي لضبط مسار عمل البعثة في هذه المرحلة الحساسة.

ورحب الكوني واللافي بالفريق، مشددَين على ضرورة إرساء مبدأ المساءلة وتطوير أداء البعثة بما يتناسب مع تعقيدات المشهد الليبي، بعيدًا عن إعادة إنتاج أساليب لم تحقق حلولًا مستدامة.

وأكد النائبان على أهمية صياغة خطط واقعية تعزز سيادة الدولة ووحدتها، مع التركيز على جعل ليبيا أولوية في أجندة الأمم المتحدة، من خلال تكليف شخصيات تمتلك القدرة على فهم الأزمة والتعامل مع الانسداد السياسي الحالي.

وأشارا إلى أن تدخل بعض الأطراف الليبية عرقل فرص التوافق الوطني، مطالبين بدور أممي فاعل لتقريب وجهات النظر وبلورة خارطة طريق زمنية تقود إلى انتخابات تُناقش في مسار برلين المرتقب.

من جانبها، أكدت كروسلاك حرص فريقها على استيعاب كافة الآراء ودمجها في عملية التقييم تمهيدًا لتقديم التوصيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة.