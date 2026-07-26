الكوني: وحدة «جهاز المخابرات الليبية» ضرورة لحماية الأمن الوطني

أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني أهمية الحفاظ على وحدة جهاز المخابرات الليبية واستمرار عمله في أداء مهامه الوطنية، مشددًا على ضرورة حماية المؤسسة من أي إجراءات وصفها بأنها غير قانونية ومخالفة للاتفاق السياسي.

وجاء ذلك خلال لقاء عقده الكوني، اليوم الأحد، مع مديري الإدارات التابعة لجهاز المخابرات الليبية في مقر رئاسة الجهاز، حيث بحث الإجراءات التي قال إنها تستهدف تقسيم الجهاز وتشتيت إداراته.

وشدد عضو المجلس الرئاسي الليبي على أهمية استمرار جهاز المخابرات الليبية في أداء دوره بعيدًا عن التجاذبات السياسية والإدارية، بما يعزز حماية الأمن القومي ويحافظ على استقرار البلاد، ويسهم في مواجهة التهديدات والمخاطر التي تستهدف ليبيا في الداخل والخارج.

وأشاد الكوني بالجهود التي يبذلها منتسبو الجهاز، مثمنًا التزامهم بمواصلة أداء واجبهم الوطني رغم الظروف الراهنة وما يتعرضون له من تضييق، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على وحدة هذه المؤسسة الوطنية واستمرارها في تنفيذ مهامها وفقًا لأحكام القانون.

وأوضح أن زيارة مقر رئاسة جهاز المخابرات الليبية تأتي ضمن متابعته لسير عمل الجهاز، والاطلاع على طبيعة مهامه والتحديات التي تواجهه خلال المرحلة الحالية.

وخلال اللقاء، قدم مديرو الإدارات التابعة للجهاز إحاطة حول آليات العمل والتحديات القائمة، مؤكدين تمسكهم بالحفاظ على وحدة المؤسسة واستمرارها في أداء دورها الوطني، وأن الإجراءات الأحادية الجانب لن تمنعهم من مواصلة مهامهم في خدمة الوطن وصون أمنه واستقراره.