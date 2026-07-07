الكوني: وحدة ليبيا ومؤسساتها السيادية «خط أحمر» لا يمكن المساس به

أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني أن وحدة ليبيا ومؤسساتها السيادية تمثل “خطًا أحمر” لا يمكن المساس به، مشددًا على ضرورة الحفاظ على تماسك الدولة وتعزيز الاستقرار الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الكوني، الثلاثاء 7 يوليو 2026، مع وفد من تجمع أبناء فزان بمختلف مكوناته الاجتماعية المقيمين في طرابلس، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وسبل تعزيز اللحمة الوطنية.

وقال المكتب الإعلامي لعضو المجلس الرئاسي إن اللقاء الذي عقد بديوان القصور الرئاسية تناول أهمية توحيد الجهود بين أبناء الوطن والحفاظ على وحدة البلاد ومؤسساتها.

وأكد الكوني خلال الاجتماع أن ليبيا دولة واحدة موحدة، مشددًا على أن حماية مؤسسات الدولة السيادية، وفي مقدمتها جهاز المخابرات الليبية، تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن القومي واستقرار الدولة.

وأضاف عضو المجلس الرئاسي أن مصلحة الوطن ووحدة مؤسساته يجب أن تبقى فوق أي خلافات أو تجاذبات، داعيًا إلى تغليب المصلحة الوطنية وتعزيز التعاون بين مختلف المكونات الليبية.

وجدد الكوني دعوته إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك بما يدعم استقرار البلاد ويحافظ على مؤسسات الدولة وسيادتها.

من جانبهم، أعرب أعضاء تجمع أبناء فزان بمختلف مكوناتهم عن دعمهم للمواقف الوطنية التي يتبناها الكوني، مؤكدين تمسكهم بوحدة ليبيا ورفضهم أي خطوات من شأنها المساس بمؤسسات الدولة أو تهديد أمنها واستقرارها.

وشدد التجمع على أهمية توحيد الجهود الوطنية للحفاظ على سيادة البلاد وتعزيز وحدة الصف الليبي.