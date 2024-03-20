الكوني و اللافي يبحثان جاكوسو التحضيرات لعقد المؤتمر الجامع للمصالحة

بحث النائبان بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، مع وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج، “جان كلود جاكوسو”، ومستشار الاتحاد الإفريقي للمصالحة الوطنية، محمد حسن اللبات، مستجدات ملف المصالحة الوطنية والتحضيرات لعقد المؤتمر الجامع.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس، أكد الوزير غاكوسو، حرص رئيس جمهورية الكونغو رئيس اللجنة الافريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا دنيس ساسو نغيسو، ورئيس مفوضية الإتحاد الافريقي موسى فقي، على مواصلة العمل بخصوص ملف المصالحة لاستكمال الترتيبات المتبقية لعقد المؤتمر بنجاح.

وجدد اللافي التأكيد على ضرورة عقد المؤتمر الجامع في إحدى المدن الليبية، وبمشاركة كل الأطراف لضمان إحراز تقدمٍ في ملف المصالحة باعتبارها مفتاح الحل في ليبيا.

من جانبه أكد الكوني ضرورة عقد المؤتمر الجامع للمصالحة دون تأجيل وضرورة استمرار العمل في ملف المصالحة.