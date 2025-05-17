الكوني يؤكد دعم الجهود السياسية لاستقرار البلاد

استقبل موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي، اليوم السبت، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، الذي حمل رسالة دعم من الاتحاد الأوروبي لجهود المجلس الرئاسي كمظلة جامعة لليبيا، بهدف الحفاظ على الاستقرار ووحدة البلاد وإيجاد مخرج عادل وناجع للأزمة الراهنة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، بالإضافة إلى بحث آليات الحلول التي تضمن تجنب المواجهات التي قد تؤثر على العاصمة طرابلس وسكانها والبنية التحتية للدولة.

وشدد السفير الأوروبي على حرص الاتحاد على حماية أرواح المدنيين، وضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي، وهو الحق الذي يدعمه المجلس الرئاسي.

من جهته، أكد النائب موسى الكوني استمرار الجهود المشتركة للوصول إلى حل سياسي للأزمة بدعم من بعثة الأمم المتحدة ومساندة المجتمع الدولي، تحقيقاً للاستقرار وإنجاح العملية السياسية في ليبيا.