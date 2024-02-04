الكوني يبحث الصعوبات الخدمية في بلدية تهالة

بحث النائب بالمجلس الرئاسي “موسى الكوني ” اليوم الأحد، مع عميد بلدية تهالة ومراقب التعليم ومسؤول الصحة في البلدية وأعيان المنطقة، المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات لاسيما الصحة والتعليم.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن وفد البلدية شرح ” للكوني” ضعف البنية التحتية لقطاع التعليم المتمثلة في عدم جاهزية المدارس ، ونقص المعلمين في عدد من التخصصات ، وتأخر الإفراج على مرتباتهم ، وعدم التمكن من حلحلة اشكالية معلمي الميزة من الناحية المالية.

وتطرق الاجتماع لتدني الخدمات الصحية في المنطقة، التي تعاني نقصًا في العناصر الطبية والطبية المساعدة والأدوية، بالإضافة لتهالك المرافق الصحية التي تحتاج للصيانة والتجهيز، وعدم ترقية مركز صحي إلى مستشفى قروي رغم عديد المراسلات الموجهة للوزارة بالخصوص.

وأكد ” الكوني ” على تذليل الصعوبات التي تواجهها البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشدد على ضرورة إقامة مشاريع تنموية بمناطق الجنوب.