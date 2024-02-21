الكوني يبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية مع السفير الروسي

بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأربعاء سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا “أيدار أغانين”، العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في عديد المجالات، بما يخدم مصلحة ليبيا وروسيا.

ونقل المكتب الإعلامي للمجلس عن الكوني، تأكيده العمل لتفعيل اللجنة المشتركة الليبية الروسية، وتفعيل الاتفاقيات السابقة، واستئناف تنفيذ المشاريع المتوقفة لاسيما الخطوط الحديدة.

ولفت الكوني إلى أن روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، ومجموعة ” البريكس” شريك استراتيجي لليبيا، من خلال الحرص على الحرص على استقرار البلاد ودعم الاقتصاد الليبي لتحقيق التنمية المستدامة.

سياسيا شدد الكوني على استمرار المجلس الرئاسي في حياديته بدعمه لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، التي تدعو إلى حوار شامل يهدف لإنهاء حالة الانسداد السياسي من أجل التوصل لإجراء انتخابات وفق قوانين عادلة تفضي بانتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان.

بدوره استعرض السفير الروسي رؤية بلاده لتطوير العلاقات الليبية الروسية في عديد المجالات، وأكد رغبة موسكو بزيادة مستوى التعاون الاقتصادي والأكاديمي، والاهتمام بمشاريع التنمية لمساهمتها في تحقيق الازدهار.

وأكد السفير الروسي استئناف عمل سفارة بلاده بكامل طاقمها من طرابلس نظرا لما تتمتع به من استقرار، مشيرا إلى رغبة روسيا بفعيل عمل اللجنة المشتركة التي تساهم تطوير علاقات التعاون الليبية الروسية.

وتطرق اللقاء إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وجدد الكوني موقف ليبيا الثابت من العدوان، مبديا ارتياحه للموقف الروسي ودعا لتوحيد الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

وتناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، وعدد من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.