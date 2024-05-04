«الكوني» يبحث تطوير العلاقات الليبية الموريتانية

بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال لقائه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، آفاق تطوير العلاقات الليبية الموريتانية بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين في عديد المجالات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقداه على هامش مشاركتهما في القمة الـ15 لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في العاصمة الغامبية بنجول.

وأكد الجانبان على أهمية انعقاد قمة منظمة المؤتمر الإسلامي خلال هذه الفترة الحرجة التي تعيشها الأمة الاسلامية لمساهمتها في الدفاع عن قضاياها المصيرية لاسيما القضية الفلسطينية.

وشارك النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، في القمة الـ15 لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي انطلقت أعمالها اليوم السبت في العاصمة الغامبية بنجول، تحت شعار “تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة”.



وسيناقش قادة الدول الأعضاء قضايا العالم الإسلامي السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقضايا الشباب والمرأة والأسرة والعلوم والتكنولوجيا والإعلام والجماعات والمجموعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

كما ستناقش القمة التي تختتم أعمالها غدا الأحد المسائل المتعلقة بنبذ خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا وتعزيز الحوار، وقضايا التغير المناخي والأمن الغذائي.

يُشار إلى أن القمة منعقدة في فندق أتلانتيك ذو الخمسة نجوم في العاصمة بنجول، والذي تملكه وتُديره محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.