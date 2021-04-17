«الكوني» يبحث تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني مع روسيا

تلقى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اتصالا هاتفيا أمس الجمعة، من المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لمنطقة الشرق الوسط والدول الأفريقية نائب وزير خارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، تركز على بحث القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات الليبية – الروسية، بحسب بيان للخارجية الروسية.

ووفقا للبيان الذي نُشِر اليوم السبت، على الموقع الرسمي للوزارة، فقد تناولت المحادثة الهاتفية بين الكوني وبوغدانوف، مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات الروسية – الليبية، متضمنة التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني وغيرها من المجالات ذات الأولوية والتي تأتي في ضوء نتائج زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى موسكو خلال اليومين الماضيين.