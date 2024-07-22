«الكوني» يبحث مستجدات الأوضاع السياسية مع سفير إسبانيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الاثنين، سفير مملكة اسبانيا لدى ليبيا خافير سوريا كانتانا، الذي نقل تحيات حكومة بلاده للمجلس الرئاسي.

وأكد عمق العلاقات الليبية الاسبانية، والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، لاسيما في مجالات الاقتصاد والطاقة، بزيادة التبادل التجارين، والثقافي بين ليبيا وإسبانيا .

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا ودعم اسبانيا للجهود الدولية التي تهدف لاستقرار ليبيا الذي هو استقرار لدول حوض البحر المتوسط.

وبدوره اكد النائب للسفير أن العلاقات الليبية الإسبانية تاريخية وتطويرها يخدم مصلحة البلدين في عديد المجالات لضمان تحقيق الاستقرار.

وثمن النائب دور إسبانيا للمساهمة في حل الأزمة الليبية بتواصلها مع الدول المهتمة بالشأن الليبي للوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي.