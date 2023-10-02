«الكوني» يبحث مع أعيان وادي عتبة سبل تطوير القطاع الزراعي وتحسين الخدمات

بحث النائب بالمجلس الرئاسي “موسى الكوني” اليوم الإثنين، مع أعيان منطقة انجارن ببلدية وادي عتبة، سبل تطوير القطاع الزراعي في المنطقة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووفقاً لما أورده “المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي” أكد “الكوني” على أهمية دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة في المجال الزراعي، باعتبارها خطوة مهمة في تحقيق التنمية المكانية في المنطقة. كما دعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم اللازم لهذه المشاريع.

من جانبهم، استعرض أعيان المنطقة أمام “الكوني” الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، لاسيما الصحة، والتعليم، والبنية التحتية.