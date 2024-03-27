الكوني يبحث مع أونماخت مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الاربعاء سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة، لاسيما السياسية والاقتصادية، والأمنية.

وأكد الكوني، استمرار المجلس بالعمل لتحقيق الاستقرار في البلاد بالتواصل مع كافة الأطراف السياسية، معتبرا أن المصالحة الوطنية هي حجر الأساس لتحقيق الاستقرار الدائم عندما يتنازل الجميع من أجل الوطن.

وتطرق اللقاء لمشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي بوصوله مراحل متقدمة في إشارة للمؤتمر الجامع الذي يتم الاعداد له .

وتناول الاجتماع الأوضاع في المنطقة الغربية، والجبل، والجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي، والحكومة لتحقيق الاستقرار بتكليف رئاسة الأركان متابعة ملف منفذ رأس اجدير، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

كما ناقش الجانبان الأحداث الواقعة في دول الجوار وتداعياتها على الأوضاع في ليبيا، والجهود الدولية التي تهدف لإنهاء النزاع في السودان، وجهود ليبيا لإجراء وساطة بين طرفي النزاع التي أثمرت بزيارة طرفي النزاع إلى طرابلس مؤخرا.

وشدد الكوني خلال اللقاء على ضرورة الاستمرار في تظافر الجهود بين ليبيا والاتحاد الأوروبي من أجل الوصول إلى تسوية في السودان.

من جانبه أكد السفير الالماني استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وعبر عن أمله في أن تثمر كل الجهود لاستقرار ليبيا لتنعم بالتنمية والازدهار .