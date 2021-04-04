«الكوني» يبحث مع الحكومة آليات الإسراع بمشاريع تنمية الجنوب

تركز اللقاء بين عضو المجلس الرئاسي موسي الكوني، مع نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح، على بحث آليات الإسراع بمشاريع تنمية الجنوب، ومعالجة البنى التحتية، وحلحلة المختنقات، ورفع المعاناة عن أهالي الجنوب.

وأوضح الكوني في تغريدة على حسابه بتويتر، أن الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستسمح برسم خارطة طريق تستند للشفافية والجودة وسرعة التنفيذ، وبكفاءات شبابنا، وف قوله.

تركز اللقاء مع السيد #رمضان_بوجناح نائب رئيس الوزراء، حول آليات الإسراع بمشاريع تنمية الجنوب، ومعالجة البنى التحتية، وحلحلة المختنقات، ورفع المعاناة عن الناس. ستسمح الشراكة مع #برنامج_الأمم_المتحدة_الإنمائي برسم خارطة طريق تستند للشفافية/ والجودة وسرعة التنفيذ، وبكفاءات شبابنا. — موسى الكوني Al Kouni (@Moussa_kouni) April 3, 2021