«الكوني» يبحث مع الحكومة آليات الإسراع بمشاريع تنمية الجنوب

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 4 أبريل 2021 - 17:42 نُشر: الأحد، 4 أبريل 2021 - 17:42
ليبيا
أرشيفية
الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستسمح برسم خارطة طريق

تركز اللقاء بين عضو المجلس الرئاسي موسي الكوني، مع نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح، على بحث آليات الإسراع بمشاريع تنمية الجنوب، ومعالجة البنى التحتية، وحلحلة المختنقات، ورفع المعاناة عن أهالي الجنوب.

وأوضح الكوني في تغريدة على حسابه بتويتر، أن الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستسمح برسم خارطة طريق تستند للشفافية والجودة وسرعة التنفيذ، وبكفاءات شبابنا، وف قوله.

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