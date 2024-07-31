«الكوني» يبحث مع «السايح» سبل دعم العملية الانتخابية

بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، سبل دعم العملية الانتخابية، وجاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية.

وقدم السائح للنائب، خلال الاجتماع الذي حضره عضو المفوضية عن الجنوب ابوبكر مرادة، إحاطة شاملة حول جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية، والتحديات التي تواجهها.

وأثنى على جهود المجلس الرئاسي في دعم العملية السياسية، التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

فيما عبّر النائب عن تقديره للجهود، التي تبذلها المفوضية، لانجاز انتخابات المجالس البلدية، مؤكداً دعم الرئاسي للمفوضية، بما يعزز جاهزيتها، ويهيئ المناخ الملائم لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة.