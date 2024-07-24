«الكوني» يبحث مع السفير التركي مستجدات المشهد السياسي والاقتصادي

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الاربعاء، سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا كوفن بيقيتش.

وخلال اللقاء نقل تحيات السفير تحيات الرئيس رجب طيب اردوغان، للمجلس الرئاسي، وأكد استمرار دعم بلاده لجهود المجلس التي تهدف لتحقيق الاستقرار، وحرص تركيا توطيد علاقاتها مع ليبيا في عديد المجالات.

وبدوره رحب النائب بالسفير ، متمنيا له بالتوفيق لتوليه مهام تمثيل بلاده في ليبيا، وأكد على أهميته العلاقات الليبية التركية وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين لاسيما الاقتصادية والبنية التحتية والاعمار.

وتناول اللقاء مستجدات المشهد السياسي، والاقتصادي، وشدد السيد النائب على ضرورة إحداث تحريك في العملية السياسية لمعالجة حالة الانسداد السياسي الحالي للوصول للانتخابات في اقرب الآجال.