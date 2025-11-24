الكوني يبحث مع «تيتيه» تطورات المشهد السياسي في ليبيا

عقد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اجتماعًا في العاصمة العُمانية مسقط مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الدعم في ليبيا هانا تيتيه، ووزير الثقافة اللبناني والمبعوث الأممي السابق إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، حيث جرى بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل دعم الجهود الأممية الهادفة إلى الدفع بالمسار السياسي وتحقيق الاستقرار.



وأكد الكوني خلال اللقاء ضرورة توحيد المسارات السياسية وتكثيف الدعم الدولي لضمان تقدم العملية السياسية نحو تنظيم انتخابات شاملة، إلى جانب تعزيز مسار المصالحة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار البلاد.

من جانبها، جددت هانا تيتيه تأكيد التزام بعثة الأمم المتحدة بمواصلة التنسيق مع مختلف الأطراف الليبية لدعم الحلول السلمية وتيسير الحوار.

ودعا الدكتور غسان سلامة إلى البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية لتقريب وجهات النظر وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية وصولًا إلى الانتخابات التي يطمح إليها الشعب الليبي.