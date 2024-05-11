الكوني يبحث مع خوري المستجدات السياسية

بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم السبت، مع نائبة مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، آخر مستجدات الأوضاع في البلاد.

وحسب بيان الرئاسي، أكدت خوري خلال اللقاء دعم جهود المجلس الرئاسي الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والتعاون مع المجلس لمعالجة حالة الانسداد السياسي الراهن.

ودعت خوري للتنسيق مع الأطراف السياسية وإشراكها في الوصول إلى حلول ناجحة تفضي لإجراء الانتخابات التي يطمح إليها الشعب الليبي.

حضر اللقاء النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود اعبيد، والنائب الثاني بالمجلس عمر العبيدي،