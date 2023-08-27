«الكوني» يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا تعزيز العلاقات بين البلدين

أعرب رئيس جنوب افريقيا، سيريل رامافوزا، عن سعادته بعودة ليبيا الى دورها القيادي في القارة، ومشاركتها ذات القيمة الخاصة في اعمال هذه القمة العالمية، والمواعيد الافريقية الاخرى.

جاء ذلك خلال لقاله النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، على هامش اعمال قمة «بريكس» المنعقدة في جنوب أفريقيا.

وأكد رامافوزا عن الاهتمام الذي توليه جنوب افريقيا لدولة ليبيا؛ التي ارتبطت معها بتاريخ من الصداقة والتكامل التاريخي، معربا عن سعيهم للوقوف مع ليبيا وحتى تحقيق استقرارها وعودتها لمقدمة الصف الافريقي.

وأوضح الكوني أنّ ليبيا بحاجة للاستفادة من نموذج جنوب افريقيا في تجاوز الأزمات والجروح التاريخية والتفرقة العنصرية، حيث أنّها نجحت في خلق دولة وطنية مستقرة وفائقة التطور.

وتابع الكوني أنّ دعم جنوب افريقيا لجهود الدولة الليبية في تحقيق الاستقرار وتجاوز الازمات الحالية، سيكون له مردوده التاريخي في تعزيز التكامل والشراكة الاستراتيجية المتجذرة في عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين.

وقال رامافوزا إنّ سيقوم بزيارة قريبة الى ليبيا للبحث افاق تفعيل التعاون الاقتصادي والاستراتيجي وخلق مسارات من التكامل تنتظرها القارة.