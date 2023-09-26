«الكوني» يبحث مع سفير إيطاليا تعزيز التعاون والدعم لدرنة

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي “موسى الكوني” اليوم الثلاثاء، في مكتبه بطرابلس، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا “جيان لوكا ألبيريني”.

السفير “ألبيريني” هنّأ “الكوني” على تولّيه رئاسة المجلس الرئاسي، وجدّد تعازي الحكومة الإيطالية في ضحايا كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة ومناطق مجاورة لها، وأكد استمرار دعم إيطاليا لليبيا بالإمكانيات الفنية واللوجستية للمساهمة في انتشال جثامين الضحايا.

ووفقاً لما أورده “المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي” بحث الكوني والسفير عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز، وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وتنمية مناطق الجنوب.

أكد السفير الإيطالي رغبة بلاده في العمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا، لتستعيد دورها المحوري في المنطقة، وثمّن جهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار بنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات الحكومية.

من جانبه، وصف “الكوني” العلاقات الليبية الإيطالية بالمميزة، وأوضح أن زيادة آفاق التعاون مع إيطاليا سيساهم في انتعاش اقتصاد البلدين، وشدّد على ضرورة التعاون لتنمية مناطق الجنوب لضمان استقراره.

كما استعرض “الكوني” والسفير “ألبيريني” التطورات الإقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، والتحدّيات التي تواجهها ليبيا في ملف الهجرة غير القانونية، ومكافحة الإرهاب.