«الكوني» يبحث مع سفير تركيا التعاون في إعادة إعمار درنة وتنمية الجنوب

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي “موسى الكوني” اليوم الإثنين، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا “كنعان يلماز”.

وفقا لما أورده “المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي” قدّم السفير التركي تعازي بلاده في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة والمناطق المجاورة لها، وأكد استمرار دعم بلاده للجهود الليبية لإعادة الإعمار.

وثمّن النائب “الكوني” جهود تركيا في إغاثة ليبيا بعد الفيضانات، وبحث مع السفير أوجه التعاون بين البلدين في إعادة إعمار درنة والمناطق المجاورة، وتنمية الجنوب الليبي.

وأكّد النائب “الكوني” أن التعاون الليبي التركي يهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.