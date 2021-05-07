«الكوني» يبدأ زيارة إلى الجنوب الليبي

بدأ عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، زيارته التي أعلن عنها قبل يومين لمناطق الجنوب الليبي، وذلك للقاء بقياداتها البلدية والإدارية والأمنية والعسكرية لتدارس أوضاعها المعيشية والأمنية والعسكرية، وبحث آليات توحيد القوات المسلحة العاملة في الجنوب الليبي.

والتقى الكوني، اليوم الجمعة، بعمداء بلديات (أوباري والغريفة وبنت بية)، ومدير مديرية أمن أوباري، حيث تناول اللقاء الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وسبل تحسينها.

وعُقد اللقاء خلال زيارة عضو المجلس إلى بلدية أوباري للوقوف على احتياجات السكان، والأحوال المعيشية والخدمية بالبلديات.

وأكد الكوني خلال الزيارة حرص المجلس الرئاسي على التواصل مع الأهالي في المنطقة والاستماع لمطالبهم، بما يدعم العمل على إنجاز استحقاقات المرحلة.