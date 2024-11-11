«الكوني» يتفقد مستشفى «الرازي» لعلاج الأمراض النفسية

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، على “أهمية الخدمات التي يقدمها مستشفى الرازي لعلاج الأمراض النفسية والعصبية للمرضى، وذلك خلال زيارته للمستشفى رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف المهندس رمضان ابوجناح صباح اليوم الاثنين”.

والتقى النائب خلال الزيارة المدير المساعد للمستشفى الدكتور محمد العياط، عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الطبية “الذين وضعوه في صورة المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمة الطبية للمرضى، والنجاحات التي حققها المستشفى في علاج المرضى وفق الامكانيات المتاحة”.

وشدد النائب على “ضرورة منح المستشفى الامكانيات التي تؤهله القيام بالمهام الموكلة له خدمة لشريحة المرضى، والرفع من كفاءة العناصر الطبية والطبية المساعدة بالتعاون مع الدول التي سبقتنا في هذا المجال لاسيما أن ليبيا مرت بعدد من الأزمات الأمر الذي يتطلب الإهتمام بالجانب النفسي للمواطن”.

وتخللت زيارة النائب للمستشفى “جولة تفقدية لعدد من الأقسام التأهيلية، والعيادات الخارجية والصيدلية والتقى المكلفين بالعمل بها الذين اشتكو من النقص الحاد في المشغلات المخبرية والادوية باعتبارها ذات خصوصية، واعتبروا زيارة النائب دفعة معنوية لبذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى رغم شح الامكانيات”.

كما قام بزيارة معرض المشغولات اليدوية والرسومات التي تجسد إبداعات النزلاء، وواستمع خلال الجولة لشكاوى المرضى وذويهم الذين طالبوا بضرورة الاستمرار في توفير الأدوية التخصصية دون توقف لضمان تحسن الحالة الصحية لمرضاهم.

وعبر النائب عن أسفه على أحوال النزلاء، الذين تخلى عنهم ذويهم على الرغم من حصولهم على أذونات خروج من الأطباء المعالجين لهم، بعد تحسّن حالتهم الصحية”.

وأكّد “بوجناح ” بأن الوزارة ستعمل على إيجاد حلول مناسبة للنزلاء، بالتعاون مع الجهات المختصة بتسليمهم لذويهم”، كما وجه النائب للوزير “ضرورة العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المستشفى في التخصصات الطبية والادارية وتوفير كل احتياجاته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.