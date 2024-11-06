«الكوني» يتفقّد المشاريع المتوقفة بمدينة زوارة

أجرى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، جولة تفقدية شملت مطار زوارة المدني، والميناء البحري، والمستشفى المركزي بسعة 450 سرير، المتوقفين عن العمل منذ سنوات نظرا لأهميتهم في تقديم الخدمات للمواطنين.

واستمع النائب “لشروح من قبل المسؤولين على المرافق الحيوية المتوقفة ووضعوه في صورة المعوقات التي أدت لعدم استكمالها رغم وصول نسبة الإنجاز فيها مراحل متقدمة”.

بدوره، أكد النائب على “أهمية المشاريع المتوقفة بالمدينة، وشدد على ضرورة الاستعجال في استكمالها برصد الجهات المحتصة القيم المالية الخاصة بها”.

وأوضح للمسؤولين بالمدينة “بأنه سيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال المشاريع الحيوية التي ستقدم خدماتها لسكان زوارة والمناطق المجاورة لها”.