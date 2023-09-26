«الكوني» يثني على جهود هيئة الإغاثة ولجنة حقوق الإنسان

ثمّن النائب بالمجلس الرئاسي “موسى الكوني” اليوم الثلاثاء، الجهود التي بذلتها الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في التعامل مع كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة ومناطق مجاورة لها.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بطرابلس كل من الممثلين عن الهيئة، واللجنة، بحضور منسق شؤون المهجرين وحقوق الإنسان بمجلس الوزراء، الذين استعرضوا أمامه التقارير الميدانية للمناطق المنكوبة، التي توضح حجم الأضرار التي لحقت بها.

ووفقاً لما أورده “المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي” أشاد الكوني بجهود الهيئة واللجنة ومؤسسات المجتمع المدني في التعامل مع الكارثة بكل مهنية منذ اليوم الأول، وتسخير إمكانياتها في عمليات الإنقاذ، وتقديم المساعدات للمتضررين.

وشدّد “الكوني” على ضرورة استمرار الجهود لمساعدة المتضررين من الكارثة، وإعادة إعمار المناطق المنكوبة.