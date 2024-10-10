«الكوني» يجري زيارة لمقرّ جهاز الحرس الرئاسي

واصل النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، زياراته التفقدية للأركانات العسكرية، والأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي “للوقوف على سير العمل فيها، وتذليل الصعوبات التي تواجهها بزيارته اليوم الخميس لمقر جهاز الحرس الرئاسي”.

والتقى النائب “المسؤولين في الجهاز، الذين وضعوه في صورة المهام المسندة له في تأمين وحماية كبار الشخصيات، والمقرات الرئاسية والسيادية، والمؤسسات العامة والأهداف الحيوية”.

وأكد النائب “بأن الحرس الرئاسي يمثل هيبة الدولة الليبية، واستمرار دعم المجلس الرئاسي للجهاز باعتباره من الأجهزة المشهود لها بالكفاءة والمهنية، وشدد على أهمية إقامة دورات رفع الكفاءة لمنتسبي الجهاز ووضع الخطط والبرامج التدريبية الهادفة لتأهيل كوادره بالداخل والخارج في التخصصات الحيوية ضمن المهام المسندة إليه”.

كما شدد “على ضرورة توفير الجهاز الإمكانيات اللازمة لمنتسبيه، والعمل على تخريج دفعات مؤهلة تأهيلا جيدا في الحماية والتأمين يكون ولائها لله ثم للوطن”.

واعتبر منتسبو الجهاز أن “زيارة النائب دفعة معنوية لبذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى بهدف بسط الأمن وتحقيق الاستقرار”.

كما قام النائب رفقة رئيس الجهاز، والمسؤولين فيه بجولة تفقدية لعدد من مرافقة.

هاذ وكان في استقباله خلال الجولة رئيس الجهاز مشاء الله عبدالله الطير، وعدد من قيادات الجهاز من الضباط وضباط الصف والجنود.