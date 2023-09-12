«الكوني» يحث شركات الطيران على استمرار تسيير الرحلات الجوية للمنطقة الشرقية

حث النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، “موسى الكوني”، شركات الطيران على استمرار تسيير الرحلات الجوية لمطارات المنطقة الشرقية، لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الفيضانات.

جاء ذلك وفقاً لما أورده “المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي” خلال اجتماع عقده “الكوني” مع ممثلي شركات الطيران اليوم الثلاثاء، بمدينة طرابلس، حيث أكّد على أهمية دعم جهود السلطات الليبية في مساعدة المتضررين من الكارثة.

من جانبها، أعلنت شركات الطيران عن استعدادها للاستجابة لنداء الواجب الوطني، وتعهدت بتسيير رحلات جوية على مدار الساعة لنقل المساعدات إلى المنطقة الشرقية.