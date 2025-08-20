الكوني يحضر انطلاق مهرجان «تاجوراء» للفروسية

شارك النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، مساء اليوم الأربعاء، في انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان تاجوراء للفروسية والميز الشعبي، الذي تنظمه بلدية تاجوراء تحت شعار “ليبيا تجمعنا”، بمشاركة واسعة من فرسان المنطقة الغربية.

وكان في استقبال النائب عند وصوله إلى منصة كبار الضيوف في ميدان “ملهاد تاجوراء”، عدد من الشخصيات الرسمية والقيادات المحلية، من بينهم رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وعضو المجلس الأعلى للدولة عن تاجوراء عادل كرموس، ووكيل عام وزارة الزراعة الدكتور محمد التركي، وعميد بلدية تاجوراء خالد الأزرق، إلى جانب أمر كتيبة رحبة الدروع العميد بشير خلف الله، ومدير إدارة إنفاذ القانون اللواء عبدالحكيم الخيتوني، وعدد من أعيان وحكماء المنطقة الذين رحبوا بحضور النائب للمهرجان.

وشهد المهرجان عروضًا فروسية مميزة قدّمها فرسان من مختلف مناطق المنطقة الغربية، جسّدوا من خلالها لوحات فنية تعكس مهارتهم وانسجامهم، مرتدين الزي التقليدي الليبي، تأكيدًا على الاعتزاز بالهوية الوطنية الليبية وترسيخًا لقيم الوحدة والانتماء.

وتخللت الفعاليات أيضًا قصائد شعرية شعبية احتفت برياضة الفروسية ومكانتها التاريخية كجزء أصيل من موروث الأجداد، وكفاح الآباء، في تظاهرة لاقت استحسانًا كبيرًا من الحضور ومحبي رياضة الفروسية.

وأشاد الحاضرون بمستوى التنظيم والمشاركة، مؤكدين أن المهرجان يُكرّس مكانة الفروسية كرمز متجذر في التراث الليبي الأصيل، وجسر للتواصل بين مختلف مكونات المجتمع.