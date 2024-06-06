الكوني يختتم زيارته لكوريا الجنوبية

اختتم النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، أمس الأربعاء، زيارته إلى كوريا الجنوبية، بعد مشاركته في القمة الإفريقية الكورية، التي عقدت في العاصمة سول برئاسة الرئيس الكوري “يون سوك يول”.

وشارك في القمة، رئيس الاتحاد الإفريقي وزعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية، وممثلي عن بنك التنمية الإفريقي.

وأجرى الكوني لقاءات مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية، وعدد من الرؤساء الأفارقة بحث خلالها قضايا القارة الإفريقية ومخرجات القمة، التي ستساهم في تحقيق التنمية والاستثمار في أفريقيا.

وعقدت القمة تحت شعار “المستقبل الذي نصنعه معا .. مشاركة النمو والاستدامة والتضامن”، وتهدف إلى تعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا الجنوبية ودول قارة أفريقيا، وتفعيل العمل المشترك لدعم جهود التنمية في القارة.