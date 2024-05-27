الكوني يدعو لتحديث قوات الدفاع الجوي الليبية

أكد النائب بالمجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي، موسى الكوني، ضرورة العمل لإعادة بناء قوات الدفاع الجوي، بناء نموذجيا بمنحها الامكانيات اللوجستية للقيام بالمهام الموكلة له.

وشدد الكوني خلال زيارته اليوم مقر رئاسة أركان قوات الدفاع الجوي، على أهمية ضخ كوادر بشرية مؤهلة، لمواكبة آخر ما توصل اليه العلم في عمليات الرصد والاعتراض.

ولفت الكوني لضرورة العمل على دعم القوات الجوية، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة، لها بالتنسيق مع وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة، والجهات ذات العلاقة.

وزار القائد الأعلى، مركز العمليات الذي يضم غرفة القيادة والسيطرة، واطلع على كيفية رصد الأجواء الليبية على مدار الساعة من أي اختراقات معادية.

وكان في استقبال الكوني، اللواء ركن عبدالفتاح محمد البلوق رئيس أركان قوات الدفاع الجوي، وقادة الوحدات المختصة.

وقدم المختصون في رئاسة أركان الدفاع الجوي عرضا توضيحيا لقوات الدفاع الجوي، والجهود المبذولة لرصد الأجواء الليبية، وحماية الأهداف الحيوية، وتأمين سلامة الطيران المدني، بالإضافة للخطوات المتخذة لتطوير منظومة الدفاع الجوي.