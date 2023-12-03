«الكوني» يزور الكلية العسكرية طرابلس ويُؤكد أهميتها

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، على أهمية الكلية العسكرية طرابلس في بناء كفاءات عسكرية من الضباط يكون ولاؤهم لله ثم للوطن، وليس للحكومات، والأنظمة.

جاء ذلك في كلمة له خلال زيارته، السبت، للكلية العسكرية بطرابلس لمتابعة سير العملية التعليمية والعسكرية فيها.

وأكد الكوني بأن المؤسسة العسكرية هي صمام الأمان للدفاع عن الوطن، والمحافظة على وحدته وتحقيق استقراره، مسترشدا بالدول التي سقطت أنظمتها وبقيت مؤسساتها العسكرية متماسكة ، مشددا على ضرورة أن تكون عقيدة خريجي الكلية لله ثم للوطن ومؤسستهم العسكرية العريقة، التي ستحافظ على وحدة الوطن وسيادته.

وكان الكوني قد استهل جولته بمقر الكلية رفقة آمر الكلية، والضباط بزيارة النصب التذكاري لشهداء الكلية، حيث قرأ سورة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة.

وتجول الكوني بمرافق الكلية من بينها العيادة والمسرح، وقاعات المحاضرات، وتابع عرضاً مرئياً للبرنامج التدريبي الخارجي (تمرين تعبوي ورماية للطلبة)، وأطلع على معرض صور أمري الكلية منذ تأسيسها عام 1957م.