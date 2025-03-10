«الكوني» يستقبل القائم بأعمال جمهورية العراق

أستقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الاثنين، القائم بأعمال جمهورية العراق لدى ليبيا الدكتور أحمد الصحاف، الذي نقل تحيات رئيس الجمهورية الدكتور عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء للمجلس الرئاسي، وأكد على “عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين ليبيا والعراق وسبل تطويرها في عديد المجالات”.

وتناول اللقاء “آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة، وجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار”.

واستعرض الدكتور الصحاف، أمام النائب، “التجربة العراقية والجهود التي بذلتها الحكومات المتعاقبة من أجل تحقيق الاستقرار في العراق بالتغلب على الأزمات ومواجهة التحديات من أجل مستقبل أكثر أمنا وازدهارا”.

وأشاد النائب “بحالة الاستقرار التي تشهدها العراق مؤخرا وعودتها لممارسة دورها المحوري على المستووين الإقليمي والدولي”.

هذا وثمن الدكتور الصحاف، رؤية النائب، “عودة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمحافظات كسلطة تنفيذية لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا والمحافظة على وحدتها”، فيما اعتبر النائب “التجربة العراقية نموذجًا يمكن الاستفادة منه في دعم الاستقرار وإرساء دعائم السلام”.