«الكوني» يستقبل القائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، الأربعاء، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا ليوجيان، لسبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين في عدة مجالات.

ونقل ليوجيان تحيات الرئيس الصيني للمجلس الرئاسي، وتأكيده استمرار دعم بلاده لجهود المجلس التي تهدف لتحقيق الاستقرار.

وتناول اللقاء “آخر مستجدات الأوضاع على مختلف الأصعدة وسبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في عديد المجالات، والتأكيد على عودة الشركات الصينية لاستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة منذ سنوات، والتنسيق لاستئناف عمل سفارة الصين من طرابلس”.

وتطرق اللقاء إلى “كيفية وضع آليات لتبادل السجناء بين الدولتين لقضاء محكومية كلاهما في بلاديهما بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

بدوره أكد الكوني أن “العلاقات الليبية الصينية وطيدة جدا وتربطها اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية، موضحا بأن الشركات الصينية سيكون لها دور فاعل خلال المرحلة المقبلة للاستثمار في قطاع النفط والاعمار والطاقات المتجددة، والسكة الحديدية”.

وأوضح الكوني أن “شراكة ليبيا مع الصين استراتيجية ستساهم بشكل مباشر في تطوير علاقات التعاون، فالعام الحالي كان حافلا بالاتفاقيات التي تخدم ليبيا والصين، وتأكيده أن العام القادم 2025م سيكون أكثر استراتيجية”.