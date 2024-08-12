  «الكوني» يستقبل سفراء بريطانيا وقطر

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي السيد موسى الكوني، اليوم الاثنين، سفراء كلا من دولة قطر، والمملكة المتحدة لدى ليبيا، وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا على جميع الأصعدة، والعمل على تطوير علاقات التعاون المشترك بين ليبيا و كلا من دولتي قطر والمملكة المتحدة في كافة المجالات.

وخلال استقبال الكوني لسفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، نقل الأخير تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر للمجلس الرئاسي، وأكد استمرار دعم بلاده لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تهدف للمحافظة على وحدة التراب الليبي.

وشدد الدوسري على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، والعمل على إنجاحه بالتنسيق مع المجلس الرئاسي، وتكثيف الجهود لمعالجة حالة الانسداد السياسي الحالي لضمان تحقيق الاستقرار وصولا لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

كما التقى الكوني، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا “مارتن لونغدن”، الذي قدم إحاطة حول زيارته لمدينة سبها مؤخرا، ولقائه المسؤولين والمواطنين فيها، والمشاكل والصعوبات التي تعيق الحياة فيها على مختلف الاصعدة.

بدوره رحب الكوني باهتمام المملكة المتحدة ودولة قطر بالملف الليبي، وأكد على أهمية الجنوب الليبي بمختلف مكوناته باعتباره العمق الاستراتيجي لليبيا ومصدر خيراتها.