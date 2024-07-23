«الكوني» يستقبل سفير جمهورية النيجر لدى ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، «موسى الكوني»، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية النيجر لدى ليبيا إسياد أغ كاتو، الذي أكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الجارين.

واستعرض أمام النائب نتائج مباحثات وفد بلاده الذي شارك في منتدى الهجرة عبر المتوسط مؤخرا، واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين الليبيين في عديد المجالات لاسيما أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب.

وقدم أيضا عرضا عن الوضع العام في بلاده على جميع الأصعدة، وأعرب تطلع بلاده التعاون مع المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في النيجر، ومنح الإذن للجهات ذات العلاقة في ليبيا تقديم التسهيلات للجالية النيجيرية المقيمة في ليبيا لعودتها الطوعية، أسوة بالجالية السودانية.

وقدم السفير الدعوة للنائب لزيارة النيجر لتوطيد علاقات التعاون في عديد المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين.وبدوره أبلغ النائب للسفير تحيات المجلس الرئاسي للمجلس العسكري في النيجر، و دعم جهوده التي تهدف لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأكد على أهمية العلاقة التاريخية التي تربط ليبيا والنيجر، وتوطيدها بما يخدم مصلحتهما في عديد المجالات، والتعاون لضبط الحدود ومحاربة عصابات تجارة البشر والسلاح، للمساهمة في تحقيق استقرار ليبيا والنيجر.