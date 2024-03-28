الكوني يشارك نزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين مأدبة الإفطار

شارك النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، ووزير الشؤون الاجتماعية السيدة وفاء الكيلاني، ومدير دار الوفاء لرعاية العجز والمسنين، ادريس غيث، مأدبة افطار جماعي مع نزلاء الدار.

وعبر النزلاء عن شكرهم لهذه المبادرة التي تؤكد حرص المسؤولين لتوفير سبل الراحة للنزلاء، وأشادوا بمستوى الخدمات التي تقدم لهم من قبل العاملين بالدار بمختلف تخصصاتهم.

وشرحت الوزيرة الكيلاني، ومدير الدار للنائب الكوني صورة الخدمات التي تقدم للنزيل منذ دخوله الدار من رعاية صحية، ونفسية، واجتماعية، بالإضافة للمشاكل والصعوبات التي تواجه الدار، مقارنة بحجم العمل الانساني التي يقدم للنزلاء.

ولفت الكوني، للجهود التي يبذلها القائمون على الدار خدمة للنزلاء في بينهم الثاني لتواجدهم بين أيدي أمينة تعمل على توفير سبل للراحة لهم، وأكد العمل على تذليل المشاكل والصعوبات التي تواجه الدار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حتى تتمكن الدار من أداء المهام الموكلة لها خدمة للنزلاء.