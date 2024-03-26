الكوني يشارك نزلاء مؤسسة الاصلاح والتأهيل مأدبة الإفطار

شارك النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، نزلاء مؤسسات الاصلاح والتأهيل الجديدة مأدبة إفطار، رفقة رئيس جهاز الشرطة القضائية صبري هدية، والمسؤولين بالجهاز، والمؤسسة.

وجمعت المأدبة النزلاء وذويهم، حيث اطلع النائب الكوني والمسؤولين بمكتب الخدمة الاجتماعية، على أوضاع النزلاء عقب وجبة الإفطار.

وشملت الفعالية أيضا الاطلاع على مطبخ اعداد الطعام، ومخازن التموين، وقواطع إقامة النزلاء، والمسجد، وأبدى الكوني اعجابه بالجهود المبذولة من قبل القائمين على المؤسسة بمختلف تخصصاتهم لتوفير سبل الراحة للنزلاء.

وأكد الكوني دعمه للجهود المبذولة لتأهيل نزلاء مؤسسات الاصلاح والتأهيل، والعمل على تذليل الصعوبات التي تعيق عمل الجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له بكل مهنية.

وأشاد النائب بمبادرة الافطار الجماعي التي تهدف إلى لم شمل النزلاء وذويهم ضمن الزيارات التقابلية، التي تؤكد معاملتهم وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأثنى على الجهود المبذولة لاصلاح النزلاء، الذين دفعتهم الظروف لدخول المؤسسة، بتأهيلهم، اجتماعيا، ونفسيا حتى بعد قضاء محكوميتهم لينخرطوا في الحياة كمواطنين صالحين.